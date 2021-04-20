بعد اقترابها من الإليزيه مرتين.. لماذا تبدو فرص ماريان لوبان للفوز برئاسة فرنسا أكبر من أي وقت مضى؟

“اليمينية المتطرفة المتطرفة ماريان لوبان رئيسة لفرنسا”، هل يصبح هذا حال فرنسا العام القادم؟ هل يقرر الناخبون طرد إيمانويل ماكرون من الإليزيه؟

رغم أن لوبان وصلت للجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية مرتين من قبل وتعرضت للهزيمة في الجولة الأخيرة، إلا أن هناك مخاوف هذه المرة من أنها تستطيع التغلب على ماكرون في الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة المقررة عام 2022، حتى لو كانت استطلاعات الرأي تنفي ذلك، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.









وتتبنى ماريان لوبان سياسات عدائية ضد المسلمين والعرب، رغم أنها تحاول التقليل من النظرة السلبية لحزبها عبر القول إنها تعادي الأصولية وليس الإسلام، كما أنها توقفت عن الدعوة لخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، بعدما كانت قد أطلقت على نفسها ذات مرة اسم “مدام فريكست”، وبدلاً من ذلك تدعو إلى إنشاء “أوروبا من دول”، وهو اسم قريب من ائتلاف الساسة اليمينيين المتطرفين المتشككين في الأوروبانية والمناهضين للهجرة الذي ساعدت مارين في تشكيله في البرلمان الأوروبي عام 2015.

توقعات بمواجهة بين ماريان لوبان وماكرون

بدأ سباق الوصول إلى الإليزيه من المقاطعات. وفي مثل هذا الوقت من العام المقبل، ستكون فرنسا في مرحلة ما بين الجولتين الأولى والثانية لما يُفترض أنها انتخابات رئاسية شديدة التنافس، وما يؤمَل أن تكون في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الجولة الأولى من التصويت ستشهد مرة أخرى مجموعة متنوعة من المرشحين من مختلف الأطياف السياسية، ممن لن يتمكنوا من الحصول على الأصوات الكافية، ما سيقودنا إلى خوض جولة إعادة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان.

وفي حين أن إدارة ماكرون لديها مشاكل أكثر إلحاحاً تتعلق بكوفيد-19 للتعامل معها حالياً، كانت مارين جاهزة تماماً لإطلاق حملتها الرئاسية. غردت يوم الجمعة 16 أبريل/نيسان 2021 أن حزب التجمع الوطني (RN) قد وجد مقره الانتخابي في الدائرة 16 في باريس.

في بورغندي، كان التجمع الوطني يتقدم على المنافسين، حيث وضع ملصقاته على لوحات الإعلانات البلدية ونشر منشورات عبر صناديق البريد، وحث الناخبين على الوقوف وراء مرشح الجبهة الوطنية في الانتخابات الإقليمية في يونيو/حزيران.

وجنوباً إلى بروفنس، معقل اليمين المتطرف، فإن التجمع الوطني أقرب للفوز بكلتا الجولتين بسهولة، على الرغم من توقف السكان المحليين عن القول إنهم مستعدون لتسليمه مفاتيح الإليزيه.

مخاوف من الحرب الأهلية والناس غاضبة من معالجة أزمة كورونا

قال كلود ميليسي، 72 عاماً، والذي يعيش في نيس، إنه سيصوت لصالح لوبان لمنصب الرئيس لأنه “حان وقت التغيير”، لكن صاحب مقهى شهير في مدينة كان المجاورة قال إنه بينما كانت المنطقة بأكملها “يمينية جداً”، شعر أن لحظة التجمع الوطني قد ولت. وقال “لا أحد يريد العنصرية والحرب الأهلية”.

تدور شعبية ماكرون حالياً حول معدل بلغ 37%، وهي منخفضة لكنها لا تزال أعلى بكثير من شعبية سلفيه في نفس الوقت خلال ولايتهما، 29% لنيكولاس ساركوزي و17% لفرانسوا هولاند، على الرغم من أن كليهما حظي بفترة رئاسة واحدة.

وفي خضم الأزمة الصحية التي وصفها ماكرون بأنها “حرب”، يعتقد مستشارو الرئاسة أنه سيكون كارثة بالنسبة له مجرد ذكر انتخابات العام المقبل، ناهيك عن الإعلان عن سعيه لولاية ثانية. وكانت لوبان أقل تأخراً في التقدم للإعلان عن محاولتها الثالثة لخوض انتخابات الرئاسة.

انتصارها أصبح ممكناً

ورداً على سؤال عما إذا كان بإمكان لوبان الفوز، قال سيلفان كريبون، المحاضر البارز في السياسة والمتخصص في اليمين المتطرف في جامعة تورز، إن الانتصار “ممكن، لكنه غير مرجح”.

“قبل ست سنوات، كنا على يقين من أن مارين لوبان لن تفوز في الانتخابات. لقد تغير ذلك. لديها فرصة أفضل من المرة السابقة ولكن علينا أن نضع أي فوز محتمل في سياقه. ستتبع الانتخابات العامة الانتخابات الرئاسية، ولدى التجمع الوطني عدد قليل من الممثلين المحليين أو الإقليميين، وعدد قليل من الممثلين المنتخبين في البرلمان، وإمكانيات مادية قليلة للغاية وليس الكثير من الناخبين”.

“بالطبع ستكون ثورة إذا انتُخبت لكنها ليست لديها القدرة على وضع سياستها موضع التنفيذ من خلال الحصول على أغلبية في البرلمان وتشكيل حكومة”.

والنتيجة الأكثر احتمالاً لذلك هي التعايش مع اليمين السائد، مما يؤدي إلى إضعاف سلطتها. ومع ذلك، ستظل الرئيسة مارين لوبان قائدة للقوات المسلحة ومسؤولة عن الدفاع والسياسة الخارجية.

يقول كريبون: “لا يزال بإمكانها إحداث الكثير من الضرر”. حتى الآن، أعلن تسعة مرشحين عن عزمهم خوض الانتخابات الرئاسية، بمن فيهم جان لوك ميلينشون عن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي.

ويبدو من غير المحتمل أن يأتي الحزب الاشتراكي بمرشح رئاسي موثوق به في الأشهر الاثني عشر المقبلة، ومن غير المرجح أن يحظى بفرصة للفوز. وللحظة وجيزة، بدت آن هيدالغو، عمدة باريس، أمل الاشتراكيين المشرق، لكن التقديرات الأخيرة تشير إلى أن نتيجتها في الجولة الأولى كارثية بنسبة 5-10%.

ومع ذلك، يمكن لحزب الجمهوريين أن يدفع بمرشح يتمتع بشخصية جذابة، ربما رئيس الوزراء السابق ذو الشعبية العالية إدوارد فيليب.

ومن مجموع 27 استطلاعاً للرأي نُشرت منذ بداية عام 2021، أشارت جميعها إلى إعادة سيناريو عام 2017، بتواجد ماكرون ولوبان وجهاً لوجه في الجولة الثانية.

ومن أصل 12 استطلاعاً للرأي نُشرت بخصوص الجولة الثانية، لم تفز لوبان بأي منها.

الظروف الطارئة قد تساعدها

لكن المحللين السياسيين يشيرون إلى أن استطلاعات الرأي قد لا تستحق ورقة الرسم البياني التي طبعت عليها. ألكسندر ديزيه، الأستاذ في جامعة مونبلييه ومعهد الدراسات السياسية بباريس، قال إن استطلاعات الرأي أصبحت شكلاً من أشكال “النبوءة ذاتية التحقق”.

قال ديزيه لصحيفة The Observer: “إنه تلاعب محض، هذه الاستطلاعات لا تستحق شيئاً على الإطلاق. كيف يمكنك أن تسأل الناس عن الطريقة التي سيصوتون بها عندما لا نعرف حتى من هم المرشحون وليس لدينا أي فكرة عن برامجهم؟”. وأصر على أن التجمع الوطني “لا يزال خطيراً ومعادياً للديمقراطية”.

وأضاف: “إنه حزب للناس الذين سئموا ويريدون التصويت للوبان كاحتجاج”. وأشار، مثل كريبون، إلى أن التجمع الوطني لا يزال لديه عدد قليل من رؤساء البلديات أو المستشارين المحليين أو الممثلين المنتخبين في البرلمان. وللحزب عضو واحد فقط في مجلس الشيوخ وستة نواب في الجمعية الوطنية المكونة من 577 مقعداً.

وقال ديزيه إن قدرة لوبان على القيام بذلك بشكل جيد يرجع إلى أن اليمين المتطرف أصبح “يعبد بعض الشخصيات”. “إنه ليس الحزب الذي يتمتع بالقوة، ولكن مع إضعاف التيار السائد لليمين واليسار، يمكن أن تجد لوبان نفسها في الجولة الثانية”.

تقول كريستيل لاجيه، أستاذة العلوم السياسية في جامعة أفينيون، إنه إذا نجحت لوبان في الوصول إلى الجولة الثانية، فستواجه مرة أخرى مشكلة تشكيل تحالفات لجذب ناخبين من أحزاب أخرى. قالت كريستيل: “سوف تحتاج إلى حلفاء، ولا أعتقد أنها ستصنع حلفاء لها بين الحين والآخر”.

يوافق ديزيه، ويقول: “نظام التصويت على جولتين غير مواتٍ للتجمع الوطني لأنه يتعين عليهم تكوين تحالفات ولطالما واجهوا مشكلة في القيام بذلك”.

الناخبون اليساريون غير متحمسين لماكرون

يعترف كل من كريبون وديزيه وكريستيل بأن عدم معرفة من سيترشح بالضبط أو ما هي برامجهم يجعل التخمين قبل عام من الانتخابات أمراً مستحيلاً، لكنهم مقتنعون بأن الامتناع عن التصويت سيكون مشكلة رئيسية. الناخبون اليساريون الذين دعموا ماكرون في عام 2017 لتشكيل “جبهة جمهورية” لإبعاد لوبان قالوا “كفى”.

يقول كريبون: “لقد صوّت كثير من الناس للوبان في عام 2017 لكنهم قالوا إنهم لن يفعلوا ذلك مرة أخرى. لكن، إذا كانت الاختيارات محدودة، فمن يدري؟”.

من غير المعروف ما إذا كان ماكرون سيعاني مما أطلق عليه الإليزيه “تأثير تشرشل”. هل سيرفضه السكان المنهكون من الجائحة -كما فعلت بريطانيا بزعيمها في زمن الحرب في انتخابات عام 1945- ويسعون إلى طي الصفحة إذا خرجت البلاد من أزمة كوفيد؟

في آخر منافستين على الانتخابات الرئاسية، تعرض المرشحان اللذان كان فوزهما مضموناً تقريباً -الاشتراكي دومينيك شتراوس كان في عام 2012 واليميني فرانسوا فيون في عام 2017- لكبوة بسبب أحداث غير متوقعة قبل الانتخابات الرئاسية.