الفرزلي: لدي معلومات عن سلاح ينقل لجهات أخرى غير “حزب الله” ومسار التعطيل سيؤدي إلى انهيارات أمنية

أكد نائب رئيس مجلس النواب #إيلي #الفرزلي لبرنامج “#حوار مبكل” عبر “فايسبوك النهار”، أنّ لديه معلومات متداولة عن “نقل سلاح لجهات محددة في لبنان من هنا وهناك، وهذا التعطيل الحاصل سيؤدي إلى انهيارات أمنية، وهذا ما يدفعني إلى طرح تسليم زمام الأمور إلى الجيش برضى جميع القيادات السياسية”.

وعن تأخير تشكيل الحكومة، قال الفرزلي، أنّ “ما يتم الحديث عنه، عن أنّ هناك مساساً بحقوق المسيحيين هو غير صحيح وغير دقيق على الإطلاق، بل هذا الموضوع محترم، لكن البعض يريد إلغاء المسيحيين الآخرين الممثلين في كتل نيابية في مجلس النواب، وهناك ارتكابات دستورية في موضوع التشكيل، لا سقف لها”. واضاف: “لا حكومة قريباً لأنّ من يعرقل يريد الانهيار الكامل للبلد”.