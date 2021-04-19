ظل يرتديه لـ74 عاما.. حذاء الأمير فيليب يثير تساؤلات!

واصل زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الأمير الراحل فيليب، ارتداء الحذاء الأسود الذي ارتداه خلال حفل زفافه، واصل ارتدائه لمدة 74 عاما.

ونقلت صحيفة “Mirror” البريطانية عن أحد أصدقائه، أنه كان مغرما بشكل خاص بزوج أحذية أسود اللون، كان قد ارتداه في اليوم الذي تزوج فيه من الملكة.









وعلى مدار السبعة عقود التالية للزواج، واصل الأمير فيليب ارتداء نفس الحذاء الأسود خلال الفعاليات الرسمية.

وكشف رئيس اتحاد الصناعة البريطاني، اللورد كاران بيلموريا، عن العلاقة الطويلة التي حافظ عليها فيليب مع حذائه، قائلا: “أخبرني ذات مرة أنه كان يرتدي الحذاء منذ اليوم الذي تزوج فيه. كنا بجانب بعضنا البعض، نربط الأربطة معا عندما أخبرني أن الحذاء هو نفسه الذي ارتداه يوم زفافه. كان أمرا رائعا”.