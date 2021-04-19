معاملات المبيع العقارية ترتفع 1786% خلال 3 أشهر

إرتفع عدد معاملات المبيع العقارية بنسبة 1786,42% خلال الشهر الثالث من العام 2021 الى 11,111 معاملة. وزادت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 2879,32% الى 2,01 مليار دولار أميركي. ونتيجة لذلك كما بين التقرير الإقتصادي الصادر عن بنك الإعتماد اللبناني، ارتفع متوسّط قيمة المعاملات العقارية الواحدة بنسبة 57,94% الى 180,905 دولاراً أميركياً من 114,544 دولاراً في الشهر الذي سبقه.

أما على صعيد تراكمي، فقد تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 6,30% سنوياً الى 13,182 معاملة في الفصل الأوّل من العام 2021. كما انخفضت قيمة معاملات المبيع العقارية بنسبة 1,51% الى 2,30 مليار دولار. وتقلّصت حصّة الأجانب من عمليات المبيع العقارية الى 1,30% مع نهاية الشهر الثالث من العام 2021، من 1,53% في نهاية العام 2020.









جغرافياً انخفض متوسّط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في مدينة بيروت بنسبة 14,10% الى 596,001 دولار أميركي مع نهاية شهر آذار، من 693,797 في نهاية العام 2020. كما وتراجع متوسّط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في منطقة المتن بنسبة 1,24% الى 254,592 دولاراً. من جهة أخرى، زاد متوسّط قيمة المعاملة العقارية الواحدة في منطقتي كسروان وبعبدا بنسبة 8,22% و27,50% الى 189,849 دولار و198,900 دولار بالتتالي.