تقارير: صلات استراتيجية بين تطورات الموقف في الأردن وفلسطين

خاص – بيروت أوبزرفر

قالت تقارير إعلامية نقلا عن مصدر أردني رفيع إن هناك صلة بين محاولة الانقلاب في العائلة المالكة في الأردن التي أحبطتها قوات الأمن الأردنية ، ومحاولات تغيير الحكومة في السلطة الفلسطينية في الانتخابات.









وقالت هذه المصادر أنه وإذا فازت حماس بعدد كبير من المقاعد في المجلس التشريعي ، فقد تحقق اتصالاً فوريًا مع “الإخوان المسلمين” في الأردن ، وهذا كابوس للحكومة الأردنية.

كما ذكر المصدر أن هناك احتمالا لربط حماس بالإخوان المسلمين في دول أخرى ، الأمر الذي من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة وسيجلب نفوذًا خارجيًا لا يهم المصلحة الفلسطينية والأردنية بالنسبة لها.