تفاصيل وأسرار زيارة محمود عباس إلى ألمانيا

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن زيارة أبو مازن في ألمانيا الأسبوع الماضي لم تكن فقط للفحص الطبي وإنما أيضا من أجل مناقشة بعض من الموضوعات السياسية.









وقال مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية لبيروت أوبزرفر إن ألمانيا قلقة من صعود حماس في الضفة الغربية وإزاحة فتح من منصبها ، وهو ما تمت مناقشه مع الرئيس الفلسطيني.

وقالت ألمانيا صراحة للرئيس محمود عباس إنها تتوجس حال سيطرة حركة حماس على المجلس التشريعي ، وهو أمر من الممكن أن يؤدي إلى تسلل النفوذ الإيراني وبالتالي زعزعة استقرار هذه المنطقة في الشرق الأوسط.

وعلم بيروت أوبزرفر أيضا أن عناصر الحكومة الألمانية ناقشوا مع محمود عباس أيضا تداعيات ما جرى في الأردن ومحاولة الانقلاب في المملكة ، وهي المحاولة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الأنظمة التي تنظر إليها أوروبا باحترام وتصفها بالمعتدلة في المنطقة.