مايا دياب: فضل شاكر قاتل… لو بيدي لحكمت عليه بالإعدام

تحدثت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن الحكم الذي قد تصدره على الفنان المتواري عن الأنظار فضل شاكر، لو كانت قاضية.

وقالت مايا في حلقة من برنامج “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبي، إن فضل لم يقتل أياً من أفراد عائلتها، مضيفة: “لو كان ما اتهم به حقيقياً ثمة ضحايا سقطوا بسببه (برقبته)، ثمة أمهات يبكين أولاهن وأولاد يبكون آباءهم وزوجات يبكين أزواجهن”. واعتبرت أنه ذهب بذلك إلى طريق النار وأن الندم لا ينفع.









وكشفت مايا أنها ممنوعة من الدخول الى الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الإرهاب. وأوضحت أنها كانت تمتلك تأشيرة للسفر توقفت فجأة حيث علمت أنها متهمة بالإرهاب من دون معرفتها السبب.

وأضافت: “أنا إنسانة ضد الإرهاب وقلت للسفارة الأمريكية في لبنان أنا إنسانة فنانة ولا أمارس أي عمل له علاقة بالإرهاب”.

كذلك اعترضت على وصفها بالفاشينيستا وقالت: “أنا مش فاشينيستا لأنه صاروا كل العالم بيسموا مين ما كان فاشينيستا وبمثل. لأ أنا لسة ما مثلتش، أنا عملت مسلسل واحد وما بعتبر حالي ممثلة بعتبرها تجربة تمثيل. وأكثر الأعمال التي تحبها هو الغناء وتقديم البرامج”.