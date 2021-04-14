قطر ترسل رسائل سرية لحركة حماس قبل الانتخابات

بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن دولة قطر أرسلت بعض من الرسائل السرية لحركة حماس في غزة ، وهي الرسائل التي حملتها مصادر تابعة لحركة حماس والتي تتعلق وتناقش جميعها عوامل احتمال أن تلغي فتح الانتخابات بقرار من جانب واحد خوفا من أنتصار أو فوز حركة حماس بهذه الانتخابات.









وقال مصدر فلسطيني لبيروت أوبزرفر أن رئيس قائمة حركة حماس في المجلس التشريعي خليل الحية طرح هذا الموضوع في محادثاته مع الصحفيين في غزة.

وقال الحية إن حماس لن تسمح بإلغاء الانتخابات لأنها تتوقع فوزا كبيرا لقائمتهم وزيادة عددهم. السلطة في المجلس التشريعي الجديد.

وزعم الحية أيضا أن حماس تتابع عن كثب تصريحات قادة فتح حول إمكانية تأجيل الانتخابات ، وأنهم يتخذون كافة الإجراءات لمنع فتح من خرق هذه الاتفاقات.

من ناحية أخرى يواصل قادة حركة فتح إجراء محادثات حول امكانية حصول الحركة على عدد من المقاعد في المجلس التشريعي بعد الانتخابات.

وأشار مصدر فلسطيني مسؤول إلى أن كبار أعضاء اللجنة المركزية للحركة تحدثوا إلى الرئيس الفلسطيني ونبهوه إلى أنه قد يدفع ثمناً شخصياً باهظاً في حال تخلف حماس عن وعدها لفتح بدعمه كمرشح وحيد للرئاسة.

اللافت أن هذا المصدر قال إنهم وفي حركة فتح مقتنعون بأن حماس لديها اتفاق سري مع قائمة “المستقبل” التي يتزعمها محمد دحلان ، بقصد إخراج أبو مازن من منصبه بعد الانتخابات.