وصفة روسية منتظرة لحل عقدة الحكومة في لبنان

أثار الإعلان الروسي عن استقبال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري ومن ثم قيادات سياسية أخرى خلال الأيام المقبلة تساؤلات بشأن الوصفة الروسية المنتظرة لإزالة العقبات عن طريق ولادة حكومة جديدة في لبنان.

وأعلنت روسيا أن الحريري سيعقد جلسة مباحثات في موسكو في الخامس عشر من أبريل، وستتناول تلك المحادثات مسائل التعاون الروسي اللبناني في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة والطاقة والثقافة.









ويراهن رئيس الوزراء المكلف على استثمار الدور الروسي في المنطقة والعلاقات المتطورة لموسكو مع مختلف القوى السياسية لكسر الجمود والتعطيل الذي يفرضه حزب الله وحليفه الرئيس ميشال عون في ملف تشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت مصادر مقربة من الحريري أن رئيس الوزراء المكلف سيشرح العراقيل التي تقف حاجزا أمام تشكيل حكومة جديدة.

وأفادت الخارجية الروسية بأنها ستعمل خلال الأيام المقبلة مع ممثلين عن القوى السياسية الرئيسية في لبنان، بينهم الحريري وشخصيات أخرى، لحثهم على تشكيل حكومة تعكس توازن المصالح لجميع أطياف المجتمع اللبناني.

وقال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي إن بلاده تعتقد أن الأزمة الحالية في لبنان “لا يمكن حلها إلا من قبل أبناء البلد أنفسهم بمشاركة جميع الفئات السياسية والعرقية والطائفية”.

وأكد الوزير الروسي أن الحل داخليا “بدون أي وصفات مفروضة من الخارج، حتى في ظل الوعد بنوع من المساعدة المالية”.

وفشلت محاولات كثيرة في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتقريب وجهات النظر بين الحريري والرئيس عون وصهره جبران باسيل اللذين يصرّان على تشكيل حكومة سياسية تتضمن حصة الثلث المعطل، فيما تدعم قوى سياسية أخرى تشكيل حكومة غير حزبية من اختصاصيين.

وقال النائب عن تكتل الجمهورية القوية في البرلمان اللبناني بيار بوعاصي إن “الثلث الذي يتمسك به رئيس التيار الوطني الحر لا يمكن استخدامه إلا في وجه حزب الله والرئيس الحريري”.

وأضاف أن “باسيل لا يجرؤ على استخدام الثلث بوجه الحزب ولا يحتاج إليه بوجه الحريري لأنه يمتلك أكثر من الثلث مع حلفائه (…) باسيل يتمسك به لأنه يصوب على الانتخابات النيابية المقبلة والانتخابات الرئاسية”.

وجاء الإعلان الروسي عن لقاءات لبنانية في موسكو في وقت تستعد فيه الخارجية الفرنسية لفرض عقوبات على شخصيات وجهات لبنانية تعمل على تعطيل الوصول إلى حلول لإنهاء الأزمات المختلفة في لبنان.

وتسعى موسكو إلى استباق تلك العقوبات الفرنسية، إضافة إلى إعادة تفعيل الضغوط الأميركية لإطلاق حوار متكامل بين الفرقاء قد يصل إلى ولادة حكومة جديدة.

ويتساءل مراقبون عن القدرة الروسية على التأثير على ملف بحجم تشكيل حكومة جديدة في لبنان، وماهية الورقة التي ستلعب عليها موسكو للضغط على الفرقاء السياسيين لتحريك الملف المتعثر.

وعملت روسيا منذ أشهر على عقد لقاءات مع الحريري وقيادات من حزب الله، الحليف الأبرز للتيار الوطني الحر في معركته مع رئيس الوزراء المكلف.