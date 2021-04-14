الحكومة عالقة دولياً ومعركة رئاسة الجمهورية أصبحت عدّة الشغل اليومية

نقلت صحيفة “الاخبار” عن مطّلعين على أجواء أميركية إن أي حكومة ستؤلّف سيكون للسعودية ولواشنطن حصة فيها مهما كان شكلها، أو موقف الرياض من رئيسها. وهذا يعني أنها ستمنح لهذا الفريق مجالاً للتنفس، وتتاح له الفرصة كي يعيد الاستثمار في وضعية حلفائه.

وتابعت الصحيفة ان “هذا ما يجعل الحزب وخلفه إيران متريثاً في تسهيل عملية التأليف، قبل جلاء الوضع الدولي والحوار النووي، والأهم معرفة حقيقة نيات إسرائيل ومدى تغطية واشنطن لكل الضغوط التي تمارسها في المنطقة. هذا المشهد الدولي والإقليمي الذي يجعل الحكومة عالقة في شباكه، يقابله مشهد محلي تتضاعف عوامل التفسخ الداخلي فيه، الى حد أن معركة رئاسة الجمهورية أصبحت عدّة الشغل اليومية، وكأن كل الانهيارات الحاصلة أصبحت وراءنا. “