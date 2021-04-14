“الفراشة” #شريهان تحلّق مجدداً في رمضان.. عادت من رحم الأحزان

من رحم الآلام والأحزان، ووسط تفاعل كبير بين الجمهور، عادت الممثلة الاستعراضية المصرية شريهان، الثلاثاء 13 أبريل/نيسان 2021، في إعلان رمضاني لإحدى شركات الاتصالات الهاتفية بمصر، بفساتين واستعراضات ارتبط المصريون بها، وذلك بعد غياب 19 عاماً عن الشاشات.

حسب مقطع فيديو للإعلان الذي لم يتجاوز 4 دقائق، أعادت شريهان بفساتينها المبهجة، وأغانيها التي تحمل الأمل، وبإطلالة شبابية، رقصات تحاكي أجزاء من برنامج المنوعات الرمضاني الشهير “فوازير رمضان” الذي قدمته لسنوات، وظل عالقاً في أذهان لكثير من المصريين حتى اليوم.









كما ظهرت خلال الإعلان، الذي أنتجته شركة “فودافون”، وتجاوز أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة، في مشهد حادث سيارة ومن بعده تدخل غرفة عمليات، ثم تعالَج من آلام بظهرها، في استعادة لحادثها الشهير عام 1989.

خلال الإعلان الدعائي، غنت شريهان كلمات تحمل أملاً مثّل آمالها التي واجهت صعوبات، قائلة: “عشنا وشفنا (رأينا).. وحاربنا ولا ثانية استسلمنا وفهمنا الدنيا وقدرنا عليها ولا عمرنا كسرتنا الدنيا (..) راجعين أقوى وطايرين ومهما الدنيا اتحدتنا”.

يشار إلى أن عودة شريهان جلبت اهتماماً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، جعلها هاشتاغاً (وسماً) يحمل اسمها، يتصدر التغريدات الأكثر تداولاً على تويتر في مصر حتى الساعة الـ18:15 ت.غ.

لحظة إنسانية صادقة

عشية هذا الإعلان، غردت الفنانة شريهان على حسابها بموقع “تويتر”: “أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة انحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً، ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لردّ جميل في رقبتي من سبتمبر/أيلول 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة”.

فيما غرد الإعلامي المصري البارز عمرو أديب، على حسابه بـ”تويتر”، قائلاً: “شريهان وبس (فقط).. الوحيدة التي نجحت في أن تقومني من على الفطار.. وقفت أمام التلفزيون زي (مثل) الأطفال”.

من جهتها، قالت الفنانة المصرية رنا سماحة على حسابها بـ”تويتر”: “أخيراً رمضان بتاع زمان بطعم ست الكل شريهان رجع تاني (عاد مرة أخرى)”.

كما قال حساب بعنوان “العمدة”: “مبهورين وفرحانين برجوع شيريهان لنا بعد غياب 19 سنة”.

وأكد حساب بعنوان “هادي”، أن “إعلان شريهان رسالة أمل لكل الناس المحبطين ودليل إننا ممكن بعد أي أزمة نقوم تاني (مرة أخرى) زي الأول وأحسن”.

واحدة من أهم أيقونات شهر رمضان

يُذكر أن شريهان كانت واحدة من أهم أيقونات شهر رمضان بالفوازير، وكان آخرها بعنوان “حاجات ومحتاجات” عام 1993، فيما قدمت شريهان آخر أعمالها وهو فيلم “العشق والدم” عام 2002.

جدير بالذكر أن شريهان الشلقاني وُلدت في 6 ديسمبر/كانون الأول 1964، وتتقن التمثيل والغناء والرقص، وهي أخت غير شقيقة للعازف الشهير الراحل عمر خورشيد.

كانت الفراشة شريهان قد تعرضت لأزمات كثيرة في حياتها، منها حادث مؤلم لأخيها عام 1981، وحادث سير لها عام 1989 ظلت تُعالَج منه لسنوات، واحتجبت عن العمل الفني منذ مطلع الألفية الجديدة، بسبب مرض نادر تعافت منه.