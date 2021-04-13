ما هو مصير تشكيل حكومة فلسطينية موحدة؟

بيروت أوبزرفر

جاءت تصريحات خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس لتثير جدالا واسعا على الساحة الفلسطينية وتشير إلى أهمية كبيرة للتطورات السياسية على الساحة.









وأكد الحية على جاهزية حركة حماس للمضي في مسار الانتخابات إلى نهايته، مشددا على أن إجراء الانتخابات في القدس يجب أن يكون معركة بيننا وبين الاحتلال.

وقال الحية، في مقابلة مع قناة الأقصى أن حركة حماس ذاهبة إلى الانتخابات لحاجة وطنية، واستحقاق ديمقراطي، ومطلب شعبي، وليس منة من أحد.

وأضاف: “سنقبل بنتائجها مهما كانت، وسندعم تشكيل حكومة وحدة وطنية أيًّا كانت النتائج”.

وشدد على ضرورة احترام ميثاق الشرف الذي وقع عليه في القاهرة، وقال: “للأسف سجلنا عدة اختراقات لهذا الميثاق”.

اللافت أن تصريحات الحية تزامنت بدورها مع تصريحات القيادي في حركة فتح جبريل الرجوب ، والذي قال إن الحركة ليست ملتزمة بتشكيل حكومة موحدة مع حماس بالذات .

وأشار الرجوب في تصريحات للتليفزيون الفلسطيني أنه سيتم تحديد شخصية الحكومة الجديدة بعد الكشف عن ميزان القوى الحقيقي بعد الانتخابات.

وأوضح الرجوب إلى مزاعم حماس بأن هناك اتفاقات بينها وبين فتح لا تعتمد على نتائج الانتخابات ، لكنه قال إنه لا يوجد يقين من أن فتح سوف تحتاج إلى حماس بعد الانتخابات ، وأنهم قد يشكلون ائتلافًا مع حماس. باقي القوى السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية.