الأول منذ المصالحة الخليجية.. أمير قطر يهاتف السيسي لتهئنته بحلول شهر رمضان

أجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية “الرئيس السيسي عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات”.









وقالت وكالة الأنباء القطرية على تويتر “سمو أمير البلاد المفدى يتبادل التهاني مع رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه عصر اليوم”.

يشار إلى أن العلاقات بين مصر وقطر قد استؤنفت عقب إعلان قمة العلا التي عقدت بالسعودية في مطلع العام الجاري.

كانت مصر والسعودية والبحرين والإمارت قد قطعت العلاقات مع قطر في عام 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، ولكن الدوحة نفت ذلك قطعيا.