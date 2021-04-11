القاضي البيطار مذهول من بيان وزير الاقتصاد.. “بعد ما شفت هيك شي قبل ولا رح شوف”

أصيب المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بالذهول وهو يقرأ البيان الذي اصدره وزير الاقتصاد راوول نعمة ويطلب منه فيه “الغاء الاعمال الحربية والارهابية من دائرة الاسباب التي ادت الى انفجار مرفأ بيروت بما يمكننا من اعطاء التوجيهات والارشادات المناسبة لهيئات الضمان اللبنانية ومخاطبة هيئات اعادة الصمان الدولية لتسديد التزاماتها المالية حفاظا على حقوق المواطنين المؤمّنين”.

واكتفى القاضي البيطار بالتعليق على الكتاب، الذي وصله من احد المواكبين لعمله القضائي، قائلا “بعد ما شفت هيك شي قبل ولا بعتقد رح شوف”.









المركزية