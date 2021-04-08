مصادر: أبو مازن لا يتلقي تقارير صحيحة عن الوضع السياسي بالبلاد

خاص بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن بعض من مسؤولي حركة فتح لا يقدمون تقارير دقيقة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عن الوضع كما يرونه.









وأشار مصدر فلسطيني إلى أن أبو مازن واثق من قدرة فتح على الفوز في الانتخابات ، لكن هذه النتيجة غير متوقعة ، بحسب العديد من أعضاء فتح.

ويقدر هذا المصدر إلى أن الوضع الحالي لحركة فتح لن يسمح لها بتحقيق نتائج طيبة في الانتخابات.

من جانبه استغل اللواء جبريل الرجوب الوضع السياسي الحالي ، وقال في اجتماع منفرد لقادة فتح مؤخرا أن أعضاء قائمة حماس للانتخابات مسؤولون عن انتخابات 2007.

وبحسب الرجوب ، فإن طريقة تشكيل قائمة حماس تمثل تحديا مثيرا للجدل، وتعتبر قائمة غير مقبولة ولا تتوافق مع الاتفاقات السابقة بين الطرفين.

وقال مسؤول في حركة فتح إن مثل هذا العمل الذي قامت به حماس يشير إلى أنها تسعى جاهدة لتحقيق نوايا مختلفة على ما يبدو لا تتفق سياسيا مع طريقة العمل التي تنتهجها القيادة الوطنية الفلسطينية.