تعاونيات_السجاد التابعة لحزب الله.. الولاء مقابل الغذاء

احتفى جمهور حزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي بافتتاح تعاونيات السجاد الأربعاء وأعاد نشر هاشتاغ #لن_نجوع على نطاق واسع.

وتداول أنصار حزب الله صورا لإطلاق فرع طريق المطار من التعاونية، داعين إلى “التركيز على عبارة فرع”، في إشارة إلى أنها سلسلة من تعاونيات يطلقها الحزب.









وتظهر الصور رفوفا مليئة بالمواد الغذائية التي لم تتضح نوعياتها ولا منشأها. وبدا أن الحزب الذي وزّع بطاقات “السجاد” على اللبنانيين القاطنين ضمن بيئته، بدأ يحضر لهم مراكز تسوق خاصة بهم تحمل الاسم نفسه “تعاونيات السجاد”.

ويذكر أن “بطاقة السجاد” هي جزء من مشروع كبير يموله الحزب لتأمين الغذاء لبيئته الاجتماعية بأسعار منخفضة، تقل عن أسعار السلع المدعومة التي توفرها الحكومة اللبنانية.

ورفع جمهور حزب الله هاشتاغي #تعاونيات_السجاد و#لن_نجوع الذي يعود تاريخه إلى شهر يونيو الماضي إلى الترند اللبناني بالإضافة إلى عدة هاشتاغات أخرى تشيد بحزب الله.

وتحت عنوان “الصبر والبصيرة” أطلق الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في يونيو الماضي عبارة “لن نجوع”، الذي تحوّل إلى “معادلة جهادية” لدى جمهور حزب الله. واحتوى الهاشتاغ زخما كبيرا من الدعاية الدينية وكليشيهات المقاومة التي لا تزال تنطلي على البسطاء من جمهور المقاومة. وقالت مغردة: