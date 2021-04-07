حصدت آلاف المشاهدة في أقل من يوم.. #ناصيف_زيتون في أغنية #أوقات: “أنا من وجع الماضي جيت”

في أقلّ من ساعة على طرحها حصدت أغنية النجم السوريّ ناصيف زيتون الجديدة بعنوان “أوقات”، وهي شارة مسلسل “للموت” الذي سيعرض في رمضان 2021، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” مئة ألف مشاهدة، واستحوذت على إعجاب الجمهور الذي اعتبرها من أقوى “تترات” رمضان لهذا العام.

والأغنية التي تتطرّق الى واقع من ماض أليم الى حاضر الانتقام هي من كلمات مازن ضاهر وألحان أحمد بركات وتوزيع عمر صباغ وإخراج بهاء خداج، وقد انتشرت بسرعة البرق بعد أن تناقلها الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهي تتميّز بعناصرها المتكاملة كلمات ولحناً وأداء وأتت بقالب درامي بامتياز وحمل مطلعها الكلمات الآتية “أنا من وجع الماضي جيت.. أنا من نقص الحب قسيت.. أنا لو ما قلبي قويتو.. ما كنت بهالدنيي بقيت.. لو بجرح أوعى تعاتبني.. كان لازم أوقع تا قوم.. لو بدك ظالم تحسبني.. أحسن ما إبقى مظلوم”.









هذا وتجدر الإشارة الى أنّ “أوقات” هي شارة مسلسل “للموت”من بطولة كل من ماغي بو غضن ودانييلا رحمة وخالد القيش وباسم مغنية فادي أبي سمرا، وسام صباغ، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، ختام اللحام، رندة كعدي، خالد السيد، علي الزين، سليم حلال، رنين مطر، روزي الخولي، ريان الحركة وهو من كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر ومن إنتاج شركة “إيغل فيلمز”.