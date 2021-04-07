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مروان شربل: الحريري طلب وساطة الإمارات مع السعودية
April 7, 2021
2021-04-07
رأى وزير الداخلية السابق مروان شربل أنه :”لا يجوز أن تتألف الحكومة من بعد لقاء يُعقد في باريس بين الرئيس المكلّف وباسيل وعليهما تقديم التنازلات وتأليف الحكومة في لبنان”.
وأشار شربل في حديث إلى برنامج الحدث عبر قناة الجديد، إلى أن “العقدة الأولى هي أن ليس هناك ثقة بين رئيس الجمهورية و الرئيس الحريري، والعقدة الثانية هي عند باسيل والحريري، وثالثا أن السعودية تريد من الحريري تأليف الحكومة بشروطها”، مضيفا: “نحن في مرحلة صعبة فلتكن الحكومة فدائية مؤلفة من 6 او 8 سياسيين يقومون بالإصلاحات المطلوبة.. فالمشكلة الكبيرة اليوم هي هل ستتألف الحكومة بشروط السعودية أم إيران؟”.
وأضاف: “على رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية تذليل العقبات، والحريري إذا ألّف حكومة ولم تنجح ستكون نهاية تاريخه السياسي، أما إذا نجحت سيكون بصدد تشكيل حكومة أخرى”.
ولفت إلى أنّ الحريري طلب وساطة الإمارات مع السعودية.
وأشار شربل إلى أن ” اللواء عباس ابراهيم ذهب إلى باريس للبحث بموضوع أمني وتطرق إلى مواضيع سياسية أخرى ولكن الموضوع الأساسي هو موضوع بروز دا عش من جديد على الساحة العراقية والسورية والخوف من دخولهم الى لبنان، وهو لم يسع لتأمين موعد لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، لكن لمّح للموضوع”.
ولفت شربل إلى انه “في حال لم تحدث الانتخابات سيكون هناك فوضى في البلد، ومن الممكن ان نصل لمكان لا يمكننا الخروج منه”.
وفي موضوع التدقيق الجنائي، رأى أن “المشكلة في التدقيق الجنائي ليست في الشركة أو في ما ستصدره، بل في القضاء، لأنه لا يوجد قضاء مستقل، ولا يملك حرية العمل بدون أن يلاحقه أحد”. وشدد على ضرورة “البدء بالتدقيق من وزارة المالية أولاً لأن التمويلات كلها تأتي من وزارات المالية”.
ولفت إلى أن الأسرار كلها في جعبة رياض سلامة وقال: “رياض سلامة إما يهرب أو يغتالونه، فكل الأسرار موجودة لديه”.
وفي موضوع ترسيم الحدود، قال شربل: “اتصال جرى بين الرئيس عون وبشار الأسد حول مسألة الحدود”.