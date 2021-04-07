بيزنس فرانس تطلق موقعها الإلكتروني.. يمثل مرجعا مهما لأخبار المنظومة الاقتصادية الفرنسية في الشرق الأوسط

أطلقت بيزنس فرانس ، الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً، موقعًا إلكترونيًا جديدًا لتعزيز التواصل مع مجتمعات الأعمال في المنطقة وتطوير المزيد من فرص الشراكة التجارية بين الجهات الفرنسية والمحلية. هذا، وسيعمل الموقع على تغطية أخبار الوجود والفعّاليات الاقتصادية الفرنسية في دول مجلس التعاون الخليجي، لبنان، الأردن، مصر، العراق وباكستان، بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية ودعم روابط الشراكة بين فرنسا ودول المنطقة.

يذكر أن بيزنس فرانس توظف، عبر مكاتبها المتواجدة في كل من الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، مصر ومكتبين في المملكة العربية السعودية فريقا متعدد الثقافات من المحليين أو المقيمين ، يعملون يوميا على تبادل معارفهم وخبراتهم التجارية مع المصدرين الفرنسيين المحتملين. وسعيا منها لجلب أفضل الابتكارات والخبرات الفرنسية من مختلف القطاعات إلى الشرق الأوسط، تقدم بيزنس فرانس مجموعة متكاملة من الخدمات لمساعدة الشركات والشركاء في الشرق الأوسط في علاقاتهم الثنائية بين فرنسا ودول المنطقة.









أما بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في فرنسا ، فإن وكالة بيزنس فرانس تعمل على دعم مشاريعهم للانطلاق إلى العالمية / والاقتراب من السوق الأوروبية من خلال توسيع مواقعهم الحالية، أو استثمارات جديدة ، أو شراكاتهم الصناعية والتكنولوجية من أجل استقرارهم الاقتصادي في فرنسا وبالتالي الاستفادة من جاذبية فرنسا.

بالإضافة إلى ما تم ذكره ، تشارك بيزنس فرانس في الشرق الأوسط في تطوير حلول الموارد البشرية الخاصة بها: من خلال برنامج التدريب الدولي(.V.I.E ) ، مما يسمح للشركات المحلية التي يوجد مقرها الرئيسي في فرنسا بتوظيف شباب أوروبيين مؤهلين في مهام عمل في الشرق الأوسط للمساهمة في هذه المنظومات الاقتصادية الفاعلة لفترة تتراوح بين 6 و 24 شهرًا.