إحتياطات مصرف لبنان تنخفض إلى 17,12 مليار دولار

إنخفضت موجودات مصرف لبنان الخارجية بقيمة 384,77 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر آذار 2021 الى 22,15 مليار دولار من 22,54 مليار دولار في منتصفه كما بيّنت ميزانية مصرف لبنان. وعند تنقيص محفظة اليورو بوند اللبنانية التي يحملها مصرف لبنان والبالغة قيمتها 5,03 مليارات دولار أميركي تصبح قيمة إحتياطاته بالعملة الأجنبية 17,12 مليار دولار في نهاية شهر آذار 2021.

وبيّنت ميزانية مصرف لبنان تراجعاً بنسبة 1،71% وبقيمة 399,60 مليون دولار في قيمة إحتياطاته من الذهب الى 15,54 مليار دولار مع تراجع سعر الذهب بشكل كبير إذ أدّى الإرتفاع في مردود السندات الحكومية الأميركية الى زيادة تكاليف الفرصة للإحتفاظ بالذهب.









وعلى صعيد سنوي، تراجعت قيمة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بنسبة 37،08% أي بقيمة 13.08 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر آذار2020 والبالغ حينها 35،23 مليار دولار.

إحتياطات الذهب



وارتفعت قيمة إحتياطات الذهب لدى البنك المركزي بنسبة 4,88% اي بقيمة 0.72 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث سجّلت 14,82 مليار دولار. وبذلك يبلغ إجمالي الإحتياطات أي الموجودات الخارجية واحتياطات الذهب نحو 34,17 % من إجمالي الدين العام ونسبة 38.18% من صافي الدين العام وهو يغطّي نحو 187 شهراً من خدمة الدين.

وزادت ميزانية مصرف لبنان بقيمة 0.64 مليار دولار خلال النصف الثاني من شهر آذار الى 152,22 مليار دولار مع ارتفاع الموجودات التي تمثّل رسملة خسائر التدخّل في السوق لتثبيت سعر الصرف، بنسبة 2,34% أي بقيمة 1,36 مليار دولار أميركي الى 59,35 مليار دولار ترافقاً مع زيادة قيمة محفظة الأوراق المالية بنسبة 0,18% الى 40,76 مليار دولار. الأمر الذي اثّر على انخفاض قيمة الموجودات الخارجية بنسبة 1,71 مليار دولار وتراجعت قيمة إحتياطي الذهب بنسبة 2,51% الى 15,54 مليار دولار.

وتراجعت حصّة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان الى 14,55% من مجموع ميزانيته كما في نهاية آذار 2021 مقابل نسبة 14,87% في منتصف الشهر. وانخفضت حصّة إحتياطي الذهب الى نسبة 10,21% من 10,52% قبل اسبوعين.