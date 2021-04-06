ماذا طلب ماكرون من ماجدة الرومي خلال العناق الأخير؟

في زيارته الثانية إلى بيروت غداة انفجار مرفأ بيروت، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الصنوبر في بيروت الفنانة القديرة ماجدة الرومي، وانتشرت صورة تظهر فيها وهي تعانق الرئيس الفرنسي من دون أن يُكشَف عما دار في هذا اللقاء القصير.

غير أن ماجدة كشفت للمرة الأولى عن كواليس ما دار بينها وبين ماكرون.









وأوضحت الرومي في حلقة خاصة من برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي أن الرئيس الفرنسي طلب منها التوجّه إلى مكان الانفجار في المرفأ والغناء هناك، لكنها بحسب ما نقلت مجلة عربية، رفضت هذا الطلب احتراماً لدماء الضحايا الذين سقطوا في هذا الانفجار لأن الدماء لم تجفّ بعد. إلا أنها أضافت أنها مستعدة للغناء في أي مكان حول العالم وتخصيص العائد للبنان حتى يتجاوز أزمته الراهنة.