جعجع: دولتنا فاشلة والحكومة ستكون على شاكلتهم

توجّه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بكلمة في ذكرى شهداء زحلة، قائلاً: “اليوم كان من المفترض ان أحضر القداس معكم عبر الوسائل الالكترونية لكن لم أشأ أن أعرض الشباب في صالة النقل لكورونا وشهداؤنا ماتوا ليبقى لبنان ونحن اليوم يجب أن نعيش بكل زخم وقوى ليبقى لبنان”.

وأضاف “لبنان اليوم ليس لبنان كما نعرفه ونحن مستعدون أن نسقط الوطن البديل ليبقى لبنان كما نريده ودولتنا في الوقت الحاضر فاشلة، ولن نسمح لهم أن يجعلونا مجتمعا فاشلا بل هم الفاشلون والمثل الأول هو تشكيل الحكومة فالمجتمع يعاني ما يعانيه منذ سنين بعد 7 أشهر وحتى اليوم لم يتمكنوا من تشكيلها”.









وتابع “بأحسن الحالات اذا شكلوا الحكومة كما يعملون اليوم ستكون على شاكلتهم وفي الحقيقة هم يحاولون تحقيق مصالحهم، ‏أما الفشل الثاني هو غياب رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال عن التعدي على مياهنا الإقليمية في الشمال”.

وشدد على انه “على الرغم من كل ما يحصل في لبنان لن نسمح لهم ان يحولوننا الى مجتمع فاشل على شكل الدولة وهناك أمل موجود مثل الدراسة الألمانية لترميم مرفأ بيروت والتي ستؤمن المداخيل للدولة ومئات الآلاف من الوظائف للبنانيين”.