سوريا تُسلِّم لبنان جثامين الفتيات الثلاث عبر معبر العريضة

سلَّمت سوريا جثامين الفتيات الثلاث اللواتي عثر عليهنَّ على شاطئ طرطوس قبل يومين إلى الجانب اللبناني، وفق ما افادت صحيفة “النهار”، وذلك بعد تواصل السفارة اللبنانية بدمشق مع وزارة الخارجية وتعرّف والد الفتيات على الجثامين.

وأكد معاون قائد الشرطة في محافظة طرطوس العميد وفيق أبو دلا، في تصريح للصحافيين، اليوم، وفق وكالة “سانا السورية، أنّه تم تسهيل كافة الإجراءات لحضور والد الضحايا عن طريق مركز العريضة الحدودي إلى مستشفى الباسل بطرطوس للتعرف على الجثامين، وتقرر من خلال القضاء تسليم الجثامين إلى الوالد وتمت مرافقته إلى معبر العريضة واستلامها من قبل الجانب اللبناني.









وأوضح أبو دلا أنّه فور العثور على الجثث الثلاث على شاطئ البحر بمنطقة الحميدية جنوب مدينة طرطوس قبل يومين، تم اتخاذ كافة الإجراءات من قبل القضاء والطب الشرعي، حيث تبيّن من خلال الفحص أن الفتيات توفينَ غرقاً، وتم وضع الجثامين في براد مستشفى الباسل ريثما يتم التعرف عليهنَّ، لافتاً إلى ورود معلومات فيما بعد تفيد بأنَّ هذه الجثث عائدة لفتيات لبنانيات.

وكانت السفارة اللبنانية في دمشق قد تواصلت اليوم الأحد، مع وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية بخصوص جثامين الفتيات الثلاث اللواتي عثر عليهن على شاطئ طرطوس قبل يومين.

وذكرت مصادر خاصة لوكالة سانا أن “السفارة اللبنانية وبتوجيهات من وزارة الخارجية اللبنانية تجري اتصالاتها مع وزارة الخارجية لمتابعة حيثيات جثامين الفتيات الثلاث والتأكد من هويتهن وفيما إذا كن لبنانيات”.

وأضافت المصادر أن “هناك تعاوناً ويتم تقديم كافة التسهيلات من الجانب السوري للوصول إلى تحديد هوية الفتيات”.

وأفاد مسؤول أمني لبناني لوكالة فرانس برس، أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب غرقهنّ.

وفقدت عائلة الفتيات الثلاث وهن من سكان قرية بزيزا في شمال لبنان، أثرهنّ يوم الإثنين الماضي، وتناقلت صفحة على موقع فيسبوك صورهنّ طالبة من أي أحد يعرف عنهنّ