رئيس الأركان الأردني: طُلب من الأمير حمزة التوقف عن نشاطات تستهدف أمن الأردن

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي السبت، عدم صحة ما نشر من إدعاءات حول اعتقال الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني وولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال اللواء الحنيطي، في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.









وأشار الحنيطي إلى أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.