مسلسل رومانسي يجمع سيرين عبد النور وعادل كرم

بعد إرجاء عملية التصوير مرّات عدّة بسبب انتشار جائحة كورونا وتدابير الإقفال العام التي اتّخذتها الدولة اللبنانية، ينطلق قطار تصوير مسلسل “دور العمر” من بطولة النجمة سيرين عبد النور والممثل ومقدّم برنامج “هيدا حكي” عادل كرم في نهاية الشهر الحالي تحت إدارة المخرج سعيد الماروق.

وهذا المسلسل قصير من 10 حلقات من إنتاج شركة “روف توب” وكتابة ناصر فقيه، وهو من النوع الرومانسي التشويقي وسيُعرض في شهر أيار/ مايو عبر منصة “شاهد” كما رشحت المعلومات التي أشارت إلى أن شخصية سيرين في هذا العمل ستُشكّل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية.









أما آخر أعمال سيرين الدرامية فكان مسلسل “دانتيل” الذي شاركها فيه البطولة محمود نصر وسلوم حداد إلى جانب مجموعة من نجوم الدراما أبرزهم سارة أبي كنعان، وزينة مكي، ونهلة داود، ونيكولا دانيال، ووسام فارس وسواهم، كما شاركت في لجنة تحكيم برنامج The Masked Singer بنسخته العربيّة عبر “إم بي سي” بالاشتراك مع حسن الرداد وقصي خولي ومهند الحمدي، وخطفت الأنظار بإطلالتها وتألقها.