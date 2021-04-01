أصالة: عانيت الاكتئاب الشديد ونادمة على أغنية «كبرتك على سيدك»

قالت اصالة إنها عاشت فترة شديدة الصعوبة، حيث كان العالم كله يعاني من انتشار فيروس «كورونا» وكانت هي تعاني من «كورونا» خاصة «في إشارة إلي أزمة انفصالها عن طارق العريان».

وأضافت في أول لقاء إذاعي لها من خلال برنامج «عيشها مع انرجي» على إذاعة انرجي، إنها مرت بحالة نفسية شديدة الصعوبة، ولديها أربع أطباء نفسيين، حيث كانت تعاني من الاكتئاب الشديد، في حين تحاول الظهور قوية أمام كل الناس، ولكنها كانت مهزوزة نفسيا، حتى أنها كانت تقوم بعمل «لايف» على «فيسبوك» دون أي سبب، وأحيانا تترك اللايف مفتوحا، وتبتعد عن الموبايل، ولكنها قررت تغيير حياتها بعد ألبوم «لا تستسلم» مؤكدة أنها ترفض الاستسلام دائما.

وأشارت إلى أنها تعاني حاليا من صداع شديد بسبب توقفها عن أقراص معالجة الاكتئاب، بدون استشارة أطبائها.

وحول انتشار أغاني المهرجانات، قالت إنها تحبها وترقص عليها مع أصدقائها لأنها مبهجة، مشيرة إلى أنها لا ترفض غنائها بشرط أن تكون كلماتها مناسبة وليست خارجة عن الآداب، كما يحدث في بعض الأغاني.وأكدت أنها ترفض وصفها بـ»الميغا ستار» لأنه يطلق على العديد من النجوم، مضيفة أن اسم أصالة يكفي بمفرده، وان كانت تحب اسم صولا أكثر.

وأضافت أنها نادمة على تقديم أغنية «كبرتك علي سيدك» لأنها لا تعبر عن شخصيتها، وأنها لا تفضل هذه الطريقة في التعامل مع الشريك حتى بعد الانفصال.

وأشارت إلى أنها تعمل حاليا على إعداد مذكراتها مع أحد أصدقائها المقربين، وفور الإنتهاء منها ستطرحها.كما أعلنت أنها قررت خوض تجربة التمثيل، بالتعاون مع المنتج محمد مميش، وتتمنى التمثيل باللهجة السورية.

وأبدت عدم اكتراثها بالحديث عن عدد المشاهدات، فهي تعلم أن كثيرا من الفنانين يقومون بشراء مشاهدات على «يوتيوب» ولكن الأهم بالنسبة لها هو أن تكون مؤثرة في وجدان الناس.







