أمل عرفة تتحدث عن حياتها الخاصة وتؤكد: 90% من النساء العربيات المستقلات مادياً مستعدات للتخلي عن أزواجهن!

تحدّثت الفنانة السورية أمل عرفة الأربعاء، 31 مارس/آذار 2021، مع جمهورها في لقاء إذاعي، إذ تحدثت عن حياتها الخاصة، مستبعدة موضوع الارتباط، كما قالت إن النساء المستقلات مادياً في الوطن العربي مستعدات للتخلي عن أزواجهن.

أمل عرفة تتحدث عن حياتها الخاصة

أمل عرفة حلّت ضيفة على برنامج “بودكاست المختار” الإذاعي، وقالت إنها وضعت ثلاثة أركان وثوابت أساسية في حياتها، وهي: نفسها، وبناتها، وعملها، مؤكدة أن أي شيء سيقلل تركيزها في أي من تلك الثوابت فهو مرفوض، لذا لو دخل رجل حياتها ليكون ركناً رابعاً وأساسياً أو لم يأتِ ستبقى هي امرأة مستقرة وسعيدة وراضية.









وعمّا ينقص المرأة لو لم يكن الرجل موجوداً في حياتها، أشارت عرفة إلى أن المرأة إذا كانت مستقلة مادياً تقل حاجتها للرجل عن المرأة التابعة مادياً، جازمة بأن 90% من النساء المستقلات مادياً في الوطن العربي مستعدات أن يتخلين عن أزواجهن.

كما قالت عرفة إنها في الوقت الحالي أدركت قيمتها الإنسانية، كونها تستمتع بلحظاتها مع بناتها دون أن تحسب حساباً للغد.

الفنانة السورية أمل عرفة وبنيتها/مواقع التواصل

طلاق أمل عرفة وعبدالمنعم عمايري

يشار إلى أنه في وقت سابق أعلنت عرفة​ مفاجأة عن طلاقها من الممثل السوري ​عبدالمنعم عمايري​، مشيرةً إلى أنهما تزوجا في العام 2003، وأن طلاقهما أعلن في العام 2015، لكن الطلاق الحقيقي وقع في العام 2013. وكان هذا الموضوع سرياً بينها وبين عبدالمنعم والمقربين جداً.

وعن هاتين السنتين اللتين أخفيا فيهما طلاقهما، وصفتهما عرفة بالصعبتين جداً، مضيفة: “أنا وعبدالمنعم عشرة عمر وفرح الزواج والأولاد والحزن والخذلان وكل شيء”.