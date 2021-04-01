هل يلعب فادي دحلان دورا سياسيا دقيقا بالمرحلة المقبلة

خاص بيروت أوبزرفر

رصد بيروت أوبزرفر ما يمكن وصفه بتصاعد لحدة التوتر السياسي في عموم قطاع غزة ، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الشهر المقبل.









وقال مصدر فلسطيني في قطاع غزة لبيروت أوبزرفر أن دخول فادي نجل زعيم تيار الإصلاح في حركة فتح محمد دحلان إلى غزة أثار قلق الكثيرين في حماس والتساؤل عما إذا كانت الحركة تقوم بما يكفي من جهود سياسية أو لا.

وقال المصدر أن بعض من قيادات حركة حماس عقدت مؤخرا اجتماعا حضره لفيف من كبار أعضاء الحركة ، وهو الاجتماع الذي تطرق إلى بعض من التفاصيل الدقيقة المتعلقة بنشاط حركة حماس ، وتأثير ما يقوم به القيادي محمد دحلان على مسار الحركة.

وقال أحد كبار قادة حركة حماس أن بعض من الاستطلاعات تشير إلى أن القوة السياسية لدحلان باتت تستمد الان على حساب حماس.

وتساءل عن السبب في السماح لفادي نجل دحلان إلى الحضور أو التفكير في حضوره للقطاع ، الأمر الذي سيزيد من دقة الشخصيات السياسية المهمة التي يمكن أن تلعب دورا سياسيا على الساحة قريبا.

عموما من المبكر جدا الحكم على مآلات الوضع السياسي فالمشهد يبدو مفتوحا على كل السيناريوهات، إلا أن الواضح منه هو أن فتح عباس لم تعد كما كانت في السابق ولا حماس أيضا.

ويتوق الفلسطينيون إلى قيادة جديدة تقوم على تحسين أوضاعهم الاجتماعية وقد جربوا قيادة عباس الذي يمسك بالسلطة منذ رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في نوفمبر 2004.