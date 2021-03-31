“مؤشر الفتوش” تضخم 210%: ماذا ستتناول الأسر اللبنانية خلال رمضان؟

وصل مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية في شهر تشرين الثاني من العام الماضي إلى 600.2، بحسب اللوائح الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. في حين تشكّل الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي يشهدها لبنان، خطراً على الأمن الغذائي للشعب الذي تدهورت قدرته الشرائية مع انهيار الليرة في السوق السوداء.

تظهّر الدراسة التي أجراها مرصد الأزمة، في الجامعة الأميركية في بيروت، هذا الواقع بالأرقام، بحيث استبقت التقرير الذي يصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة خلال #شهر رمضان الكريم، واحتسبت “مؤشر #الفتوش” بحسب أسعار الخضر يوم الإثنين 29 آذار. وهو مؤشر تصدره وزارة الاقتصاد في شهر رمضان من كل عام منذ 2012. ويتضمن أسعار 14 مادة تكوّن سلطة الفتوش مع التثقيل المناسب لكل نوع.









انفجرت أسعار مكونات الفتوش، والرقم كفيل بتوضيح الأمر، 210 في المئة هي نسبة ارتفاع المؤشر مقارنة بالعام السابق، الذي ارتفع بدوره 36 في المئة عن عام 2019.

وأوضح المشرف على هذه المبادرة البحثية الدكتور ناصر ياسين لـ”النهار” أنّ “الحرص كان على اتخاذ الأسعار من تعاونية أسعارها معتدلة، ولاحقاً تحقق الفريق أنّ الأرقام واقعية وتحاكي السوق”. وأكّد أنّ المجموعة البحثية حرصت على أن يكون صحن “الفتوش” لـ5 أشخاص، أي ما يعادل متوسط عدد أفراد الأسرة حول عشاء خاص.

ارتفعت كلفة هذا الصحن إلى نحو 18500 ليرة لبنانية هذا العام بعد أن كانت 6000 ليرة في العام 2020 ونحو 4500 ليرة في العام 2019، بحسب ياسين الذي لفت إلى أنّ “مداخيل أكثر من 43 في المئة من اللبنانيين لا تتجاوز 1200000 ليرة لبنانية، وتالياً هذا العدد لا يمكنه تأمين كل الحاجات الأساسية، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي”.

لا يختلف جوهر بحث مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت عن مضمون التقرير الذي صدر عن “الفاو” ومنظمة الأغذية العالمية، وتناول لبنان محذراً من انعدام الأمن الغذائي، وتفلت الوضع الأمني، بخاصة بعد أن فقد ما لا يقل عن 19 في المئة من اللبنانيين مصادر دخلهم حتى نهاية العام 2020.

بحسب دراسة مرصد الأزمة، فإنّ كلفة عشاء العائلة خلال شهر إذ تركز على صحن الفتوش، ستكون 555 ألف ليرة لبنانية، بمعنى أنّ الموظف الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور سيدفع 82 في المئة من راتبه، ثمن هذا العشاء.