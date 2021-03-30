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#نجوى_كرم تهنّئ #مصر: “عمرِك ما خذلتي شعبِك”!

March 30, 2021

عقب نجاح مصر وجهود هيئة قناة السويس، في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية الضخمة، التي علقت خلال عبورها قناة السويس منذ يوم الثلاثاء الماضي، وتسببت بتعطيل حركة الملاحة في القناة، قبل أن تنجح مصر في إعادة فتحها وإستئناف عملها.

بادرت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم إلى تهنئة مصر، التي إستطاعت بإمكانياتها إنهاء هذه الأزمة، وعبّرت عن ذلك بتوجيه رسالة لها عبر حسابها في تويتر، حيث غرّدت بالعلَم المصري قائلة: “آه يا مصر، عُمرِك ما خذلتي شعبِك.. الله يحميكي”.




وقد تفاعل معها المتابعون، كما وجّه لها المغرّدون المصريون الشكر على تفاعلها وإحتفائها بهذا الإنجاز.

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