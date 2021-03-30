أحمد الحريري: نفتخر برؤية المملكة 2030 وبتجربة الإمارات ونهضة مصر

لبى الأمين العام ل-“تيار المستقبل” أحمد الحريري صباح اليوم، دعوة “الحزب الشيوعي الصيني”، للمشاركة في افتتاح “المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب”، الذي نظمته إدارة غرب أسيا في دائرة العلاقات الخارجية، عبر تطبيق “زووم”، في حضور وزير العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو ومشاركة قادة شباب من مختلف الدول العربية.

الحريري

واستهل أحمد الحريري كلمته، بتوجيه التحيات باسم “تيار المستقبل” ورئيسه الرئيس المكلف سعد الحريري، ل”رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ولعلاقة الصداقة المتينة بالحزب الشيوعي الصيني ودائرة العلاقات الخارجية فيه”.









كما وجه التحيات “للعروبة التي تجمعنا كقادة شباب يتطلعون إلى المستقبل بعين الإنجاز وتعبيد الطرق السياسية والاقتصادية والتنموية ومن ضمنها “طريق الحرير” لأفضل العلاقات مع الدول الصديقة التي تناصر القضايا العربية في المحافل الدولية، ومن بينها جمهورية الصين الشعبية التي نعتز بانحيازها ووقوفها الدائم إلى جانب الحق العربي وخصوصا القضية الفلسطينية”.

وأبدى الحريري “اعتزاز تيار المستقبل بالرؤية المستقبلية الريادية التي يقودها الأمير الشاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رؤية المملكة 2030 التي من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب السعودي في كل الميادين وتعزيز حضور المملكة العربية السعودية، وما تمثله من قيادة للعالم العربي كرقم وازن وصعب في المعادلات الإقليمية والدولية، تضاف إلى التجربة الرائدة لدولة الامارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن زايد، في التحول إلى وجهة عالمية مثالية للحضارة والتنمية والاقتصاد والاعمال والسلام والاستقرار، وما تكرسه من تكامل عضوي مع المملكة العربية السعودية في تحقيق نهضة العرب أجمعين ، ناهيك عن إعلان الأمير محمد بن سلمان عن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تعبيرا عن حرص المملكة على حماية الأرض وطبيعتها من التصحر والتلوث”.

وقال: “لنا أيضا في التجربة المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذجا يحتذى به في كيفية الانتقال بالبلاد من جحيم التوترات والانهيارات إلى نعيم الاستقرار والنهوض الاقتصادي، على أمل أن يعود السلام والاستقرار إلى ربوع باقي البلدان العربية التي تعاني من ويلات المشروع الإيراني، من العراق إلى سوريا والبحرين فاليمن، وعلى أمل أيضا أن ينتصر الجميع للقضية الفلسطينية في وجه مخططات العدو الإسرائيلي، وأن ينال الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وتطرق الحريري إلى الوضع في لبنان، فقال: “ما زلنا نعيش في زمن الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان حافلا في الإنجازات وتلبية تطلعات الشعب اللبناني وشبابه، بعد أن هندس لهذا البلد الذي كان يعيش حربا أهلية مدمرة مشروعا للسلام والاستقرار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي ما زلنا نمضي في طريق تنفيذه مع دولة الرئيس سعد الحريري وبدعم من الدول العربية الصديقة والشقيقة، على الرغم من كل الصعوبات والتحديات، وآخرها الانهيار الذي يعيشه لبنان اليوم بفعل التدخلات الإيرانية وغياب المشروع وقصور الرؤية لدى العهد الحاكم وفريقه السياسي والذي يحاول الرئيس الحريري جاهدا بفعل علاقاته العربية والدولية وجهودة لتشكيل حكومة من الاختصاصيين، وقف الانهيار وانقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة وضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي”.

وأكد الحريري “تقدير دور جمهورية الصين الشعبية ودعمها لنا في حق إنشاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وحرص تيار المستقبل الدائم على أفضل العلاقات معها في سياق مصلحة البلدين في تطوير الشراكة بينهما، وحرصنا على تعزيز التعاون وتزخيمه بين تيار المستقبل والحزب الشيوعي الصيني من أجل مصلحة الشعبين”.

وأكد أن “هذا المنتدى الذي ينظمه الحزب الشيوعي الصيني للقادة الشباب العرب، خير تجسيد لما نحرص عليه من تواصل بناء وحوار هادف حول أفضل السبل لتعزيز الصداقة العربية – الصينية وتطوير التعاون وتوطيده، على أمل أن يشكل المنتدى نقلة نوعية على طريق الارتقاء بالشركة العربية – الصينية إلى المكان الذي يليق بها، بالاستفادة من كل الظروف المؤاتية لذلك”.

وختم متمنيا “للأخوة القادة الشباب العرب التوفيق في ما يناضلون من أجله، وأن تكون كل الدول العربية يدا واحدا، لأن في اتحاد العرب قوة وعزة لنا جميعا”.