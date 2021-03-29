عقيص: اقرار السلفة الاضافية للكهرباء يعجل بالعتم و بتشريع سرقة اموال المودعين

غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عبر “تويتر”: “هل كان اقرار سلفة الكهرباء اليوم ضروريا؟ ‏كلا. من شرع السلفة الاضافية لكهرباء لبنان هو في الواقع، عن حسن نية او عن سوئها، يعجل في حصول العتمة مع تشريع سرقة جزء من اموال المودعين لتمويل السلفة.

‏القوات كانت فعليا مع مواجهة الحكومة ووضعها امام مسؤولياتها ولو كلف ذلك وجعا موقتا، ومع الضغط على وزارة الطاقة للسير في حلول مستدامة لمعضلة الكهرباء، ‏ومع الحفاظ على اليسير مما تبقى من اموال المودعين لدى مصرف لبنان. ‏لأن السلفة مع هذه الطغمة تعني تأجيل الاصلاحات وترحيل الحلول والعودة بعد حين لابتزاز النواب بخيار: السلفة او العتمة. ‏سيكون لنا جولة اخرى بعد شهرين” .