عقيص: اقرار السلفة الاضافية للكهرباء يعجل بالعتم و بتشريع سرقة اموال المودعين

غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عبر “تويتر”: “هل كان اقرار سلفة الكهرباء اليوم ضروريا؟ كلا. من شرع السلفة الاضافية لكهرباء لبنان هو في الواقع، عن حسن نية او عن سوئها، يعجل في حصول العتمة مع تشريع سرقة جزء من اموال المودعين لتمويل السلفة.
القوات كانت فعليا مع مواجهة الحكومة ووضعها امام مسؤولياتها ولو كلف ذلك وجعا موقتا، ومع الضغط على وزارة الطاقة للسير في حلول مستدامة لمعضلة الكهرباء، ومع الحفاظ على اليسير مما تبقى من اموال المودعين لدى مصرف لبنان. لأن السلفة مع هذه الطغمة تعني تأجيل الاصلاحات وترحيل الحلول والعودة بعد حين لابتزاز النواب بخيار: السلفة او العتمة. سيكون لنا جولة اخرى بعد شهرين” .