الفرحة في الزمن الصعب… الرياضي يفوز بدورة “اورو آسيان”

احرز النادي الرياضي بيروت، بطولة دورة “اورو آسيان” الارمينية الدولية، بفوزه على فريق “فاهاكني” سيتي الأرميني بفارق نقطة واحدة 76 – 75 مساء اليوم.

وخاص الرياضي الدورة مع تلازم انطلاق بطولة لبنان لنوادي الدرجة الاولى، واجل الاتحاد اللبناني لكرة السلة مبارياته في المراحل الاولى.









Prince of Al Riyadi did it again 💪🏼💙💛 @sobhikablawi pic.twitter.com/gWYF730HSl — Al RIYADI CLUB (@AlRiyadiClub) March 29, 2021

وغرد الرئيس المكلف سعد الحريري عبر حسابه على “تويتر”: “مبروك للبنان وللنادي الرياضي بيروت الفوز ببطولة “اورو آسيان” التي اقيمت في ارمينيا،اول فريق لبناني يفوز في دورة اوروبية – اسيوية، انجاز رياضي كبير رغم الصورة القاتمة والصعوبات الكبيرة ينعش فينا الأمل والتفاؤل بشباب لبنان، ناطرينكن يا أبطال ببيروت”.

وهنأ نائب الرئيس الأول للاتحاد الأسيوي، ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي النادي الرياضي (بيروت) لاحرازه لقب دورة ارمينيا الودية للرجال، بعد فوزه في النهائي على بطل ارمينيا فاهاكني (76-75).

وقال حلبي في بيان: “باسمي وباسم اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة السلة وباسم عائلة اللعبة،أوجه تهنئة قلبية الى رئيس النادي الرياضي (بيروت) مازن طبارة، وعائلة النادي اللبناني الكبير، باحرازه لقب دورة أرمينيا الودية، وبتحقيقه خمسة انتصارات من خمس مباريات ومن دون اي خسارة، مبروك لكرة السلة اللبنانية،التي انطلقت بطولتها الأسبوع الفائت بنجاح، بالانجاز المحقق في أرمينيا مع الأمل بمزيد من الانجازات اللبنانية على صعيدي المنتخب والأندية”.