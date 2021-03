الفرحة في الزمن الصعب… الرياضي يفوز بدورة “اورو آسيان”

احرز النادي الرياضي بيروت، بطولة دورة “اورو آسيان” الارمينية الدولية، بفوزه على فريق “فاهاكني” سيتي الأرميني بفارق نقطة واحدة 76 – 75 مساء اليوم.

وخاص الرياضي الدورة مع تلازم انطلاق بطولة لبنان لنوادي الدرجة الاولى، واجل الاتحاد اللبناني لكرة السلة مبارياته في المراحل الاولى.

