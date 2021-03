“سنفتقدها كثيرا”.. وفاة جدة الرئيس الأسبق باراك أوباما في كينيا

توفيت الاثنين، “ماما سارة” في كينيا، وهي زوجة جد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عن عمر يناهز الـ 99 عاما.

ونقلت شبكة “سي أن أن” عن السلطات الكينية أنها توفيت أثناء تلقيها العلاج في مستشفى مدينة كيسومو.

وقال الرئيس الأسبق أوباما في تغريدة عبر تويتر “أنا وعائلتي نحزن على فقدان جدتنا الحبيبة ، سارة المعروفة بمودة لدى الكثيرين باسم ماما سارة، وهي معرفة لنا باسم الجدة. سنفتقدها كثيرا ، لكننا سنحتفل بامتنان بحياتها الطويلة والرائعة”.

My family and I are mourning the loss of our beloved grandmother, Sarah Ogwel Onyango Obama, affectionately known to many as “Mama Sarah” but known to us as “Dani” or Granny. We will miss her dearly, but we’ll celebrate with gratitude her long and remarkable life. pic.twitter.com/avDY4f1PVu

— Barack Obama (@BarackObama) March 29, 2021