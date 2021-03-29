تواصل التسجيل في الانتخابات الفلسطينية اليوم

خاص بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن خروج القائمة الحالية لحركة حماس التي تحمل اسم القدس موعدنا شابه الكثير من الخلافات ، خاصة مع رغبة عدد من القيادات في دخول بعض من تابعيهم أو المؤيدين لهم في مواقع متقدمة بالقائمة.









وقال مصدر فلسطيني مسؤول أن ضم 4 من المسيحيين لقائمة الحركة شابه أيضا الكثير من الجدال، خاصة وأن بعض من القيادات قالت أن وضع هؤلاء المسيحيين في القائمة الهدف منه فقط هو إرسال رسالة دولية للعالم بأن الحرة ترحب بمختلف الآراء والتوجهات، ولكن يجب ألا يتم ذلك على حساب صورة الحركة بالنهاية.

ومن المنتظر أن تحمل قائمة حماس إسم “القدس موعدنا” و سيرأسها نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية.

وتضم القائمة 132 شخصية من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية المُحتلّة.

وفي هذا السياق، قال مصدر فلسطيني مُطّلع إن القائمة تضم شخصيات “وطنية وسياسية من كافة التخصصات، في السياسة والاقتصاد والقانون والإدارة والإعلام، وغيرها”، موضحا أن ثلث أعضاء القائمة من النساء.

والجدير بالذكر أن من أبرز الشخصيات في القائمة “خليل الحية، ونزار عوض الله (من غزة) ومحمد أبو طير (من القدس الشرقية)، ولمى خاطر (من الخليل)”.

وأضافت مصادر إن القائمة تضم أسرى بارزين داخل السجون الإسرائيلية أهمهم، نائل البرغوثي (من رام الله)، وحسن سلامة (من غزة).