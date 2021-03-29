منصة خاصة بترامب للتواصل الاجتماعي قريبا

كشف “كوري ليفاندوفسكي”، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن قرب انطلاق منصة للتواصل الاجتماعي، خاصة بالأخير.

وفي لقاء عبر موقع “نيوزماكس” المحافظ، قال ليفاندوفسكي إن منصة للتواصل الاجتماعي خاصة بترامب “سوف تنطلق في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر”.









وأضاف: “سوف تكون لنا منصة؛ ليتسنى عليها عرض رسالة أمريكا أولا الخاصة بالرئيس أمام الجميع”.

وقال ليفاندوفسكي، الذي كان أيض مستشارا كبيرا لترامب في البيت الأبيض: “سوف تكون هناك فرصة للأشخاص الآخرين للمشاركة والتواصل بحرية دون خوف من الانتقام أو الإلغاء”.

وكان ترامب قد قال في مدونة صوتية قبل أيام إنه يعمل على إطلاق منصته الخاصة، وسوف يقدم المزيد من التفاصيل قريبا.

وحظر موقع “تويتر” حساب ترامب، كما قيدت العديد من المنصات الأخرى منشوراته؛ بحجة أنها تضم محتوى مضللا وتحريضيا.

وأثار ترامب الكثير من الجدل بعد انتخابات العام الماضي الرئاسية، التي خسرها لصالح غريمه الديمقراطي، الرئيس الحالي، جو بايدن.

وزعم ترامب أن الانتخابات قد تم تزويرها واختطافها، وحث أنصاره على رفض نتائجها، وصولا إلى مشهد اقتحام حشود مبنى الكونغرس لعرقلة جلسة المصادقة على النتائج.