“علاقة رومانسية” دفعت متعاقدة مع البنتاغون لنقل أسرار لحزب الله

أقرت متعاقدة سابقة مع وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” بأنها نقلت معلومات سرية إلى “حزب الله” اللبناني، موضحة أن “وعدا بالزواج” دفعها إلى ذلك.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، أن المترجمة السابقة في البنتاغون، مريم طه تومسون (63 عاما)، أقرت بأنها بدأت بإرسال المعلومات بعد مقتل “قاسم سليماني”، قائد فيلق القدس الإيراني، في غارة جوية أمريكية، استهدفته بالعاصمة العراقية بغداد، مطلع العام الماضي.









وعام 2017، أي قبل سنوات من بدء نقل المعلومات السرية، تعرفت تومسون على مواطن لبناني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنصيحة من أحد أفراد العائلة، وبدأت بينهما “علاقة رومانسية”، وفق تعبير بيان وزارة العدل.

وادعى الرجل أن لديه “قريبا” يعمل لصالح وزارة الداخلية اللبنانية، وبأن لديه اتصالات مع أعضاء في “حزب الله”.

ورغم أن تومسون لم تقابل الرجل شخصيا على الإطلاق، فقد أعرب عن رغبته في الزواج منها وانتقالها إلى لبنان، حسبما جاء في الوثيقة القضائية.

وبحسب بيان وزارة العدل، الذي اطلعت عليه “عربي21″، فإن تومسون، التي كانت تتمتع بتصريح أمني يتيح لها الوصول لمعلومات سرية للغاية، كانت متمركزة في منشأة تابعة لقوة العمليات الخاصة بالعراق، عندما بدأ تصعيد غير مسبوق بين الولايات المتحدة وأذرع إيران، منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2019، وصولا إلى اغتيال سليماني.

وبعد مقتل سليماني بدأ “الزوج اللبناني الموعود” يطلب من تومسون “تزويدهم” بمعلومات حول الأصول البشرية التي ساعدت الولايات المتحدة في استهداف القائد الإيراني، وكانت تومسون تدرك أن “هم” تعني “حزب الله”.

وخشيت تومسون من أن رفض نقل المعلومات قد يعني أن علاقتها مع اللبناني “ستنتهي” و”لن يتزوجها”، بحسب وثائق قضائية، اطلعت عليها شبكة “سي بي أس” الأمريكية.

وقالت العدل الأمريكية إن تومسون زودت الرجل بمعلومات عن “هويات 10 على الأقل من الأصول البشرية السرية، و20 منشأة أمريكية على الأقل، إضافة إلى تكتيكات وتقنيات وإجراءات متعددة”.

وبعد ذلك، أخبرها الرجل بأن “المعلومات التي قدمتها نالت ارتياح المعنيين” وأنه بعد وصولها إلى لبنان سيقدمها إلى قائد عسكري في “حزب الله”، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالية “أف بي آي” رصد التسريبات وقام باعتقال تومسون في 27 شباط/ فبراير 2020.

وبعد اعترافها بالذنب في إحدى التهم المتعلقة بتقديم معلومات دفاع وطني لحكومة أجنبية، تواجه تومسون عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.

ومن المقرر النطق بالحكم في 23 حزيران/ يونيو المقبل.