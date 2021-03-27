سرقة حقائب يد وفساتين من بيونسيه بقيمة مليون دولار.. اللصوص استهدفوا وحدات تخزين للمغنية

تعرضت المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه، لحادث سرقة متعلقات شخصية تقدّر قيمتها بنحو مليون دولار أمريكي، حسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية، السبت 27 مارس/آذار 2021.

بحسب موقع “تي إم زد” الأمريكي، فقد استهدف اللصوص 3 وحدات تخزين خاصة ببيونسيه، كانت تحتوي على أشياء ثمينة تقدَّر قيمتها بمليون دولار، وتشمل حقائب يد وفساتين.









يرجح الموقع أن وحدات التخزين هي ملك شركة بيونسيه للإنتاج “باركوود إنترتينمنت”، وسرقها اللصوص مرتين في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأفاد موقع “تي إم زد” بأن كل الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها خلال السرقة الأولى تخص بيونسيه. وقال مصدر للموقع، إن اللصوص عادوا في غضون أسبوع، وشقوا طريقهم إلى ثلاث وحدات تخزين أخرى لسرقتها.

يُعتقد أن اللصوص سرقوا من وحدات التخزين حقائب يد ولعب أطفال وصوراً كانت من ممتلكات أحد مصممي ملابس بيونسيه.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قالت إن المغنية الأمريكية ليست المغنية الوحيدة التي استُهدفت وحدات التخزين الخاصة بها، حيث تم الإبلاغ في وقت سابق من هذا العام، عن تعرُّض المغنية الأمريكية، مايلي سايروس، لعملية سطو أخرى.

حسبما ورد، تعرضت وحدة تخزين مايلي لكسر في لوس أنجلوس وسُرقت أشياء عاطفية منها، من ضمنها الصور العائلية.

كانت هذه ثاني عملية سطو تتعرض لها المغنية البالغة من العمر 28 عاماً، بعد أن سرق لصوصٌ ما قيمته 10000 دولار من خزانات مختلفة في ديسمبر/كانون الأول 2018.