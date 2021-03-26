ما هي هدية #جورج_وسوف لجمهوره في عيد الفطر؟

يُهدي سلطان الطرب جورج وسوف جمهوره أغنية جديدة بمناسبة عيد الفطر السعيد، وهو يضع اللمسات الأخيرة على الأغنية، كما يعمد إلى تصويرها على طريقة الفيديو كليب ليتزامن صدورهما معاً في العيد.

وبفارغ الصبر ينتظر محبّو وعشاق أبو وديع صدور أغنيته “ياه عالزمن” وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري ومن إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” في أوّل تعاون بينهما، حيث سيُصار إلى تقديم عمل ضخم سيشّكل مفاجأة فنية في العالم العربي.









ومن المقرّر أن يباشر الوسوف بتصوير أغنيته في الأسابيع المقبلة تحت إدارة المخرج فادي حداد الذي انتهى من التحضيرات اللازمة لتصوير الأغنية بعد عقده جلسة طويلة مع جورج.

وكان وسوف قد طرح أغنية “صاحي الليل” من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحي، وتوزيع موسيقي لسليمان دميان، ومن إخراج ردولف جبر، عبر قناته الرسمية بعد نحو سنة على تقديمه أغنية “سكت الكلام” من كلمات ​عاطف يونس​، وألحان ​شاكر الموجي، وتوزيع موسيقي ​طوني سابا​، ومن إخراج ​أحمد المنجد.