إليسا: انا ضد النظام السوري.. “الشعب السوري عم بعاني متلن متلنا بس مغلوب عا امرن”

استهجنت النجمة اللبنانية إليسا قيام النظام السوري بإرسال الأكسجين كمساعدة للبنان.

وقالت في تغريدة: “كنا نتمنى أن يُقدموا الأكسجين للمعتقلين في سجونه”، منتقدة لقاء وزير الصحة اللبناني حمد حسن مع نظيره السوري، وكتبت على تويتر: “كنت بتمنى يقدموا الأكسجين لـ300 – 400 معقتل الموجودين عندن بالمعتقلات!! يعني شو هل الكرم، رّدولنا البضاعة والزيت والمواد الغذائية اللي عم تفوت على سوريا كل يوم وتحرموا شعبنا المعتر منا حمد حسن أااخ منكم”.









كنت بتمنى يقدموا الاوكسيجين ل ٣٠٠ ٤٠٠ معقتل الموجودين عندن

بل المعتقلات!! يعني شو هل الكرم ردولنا البضاعة والزيت والمواد الغذائية اللي عم تفوت سوريا كل يوم وتحرموا شعبنا المعتر

منا #حمد_حسن أااخ منكم — Elissa (@elissakh) March 24, 2021

وتفاعل المتابعون مع موقف إليسا التي تعرّضت من قبل بعض السوريين لانتقادات وهجوم، الأمر الذي دفعها إلى توضيح موقفها بأنها ليست ضدّ الشعب السوري الذي يعاني مثل اللبنانيين بل ضد النظام السوري، كما أضافت في تغريدة أخرى جاء فيها: “أنا ضد النظام السوري مش ضد الشعب السوري وللأسف الشعب السوري عم بعاني متلن متلنا بس مغلوب عا أمرن”.