السّفيرة الأميركيّة: “خَلَص” وكفى المطالبة بكل شيء

شرحت سفيرة الولايات المُتحدة الأميركيّة لدى لبنان دوروثي شيّا لـموقع “أساس” ماذا قصدت بكلمة “التسوية” التي تحدثت عنها في بيانها الذي صدر عقب لقائها الرئيس ميشال عون صباح الخميس.

فقالت إنّه “من الطّبيعي أن يشهد تشكيل الحكومة محادثات رفع سقف المطالب بين المعنيين والوصول إلى تسوية تؤدّي إلى تشكيل حكومة”.









وحسب الموقع قالت شاي بلسانٍ عربيّ وبلهجة لُبنانيّة “خَلَص” وتابعت كلامها بالإنكليزيّة: “كفى مُطالبة بكلّ شيء. الشّعب اللبناني يريد حكومة ويريد من السّياسيين أن يضعوا خلافاتهم جانبًا ويقوموا بالإصلاحات ووقف “النزيف اللبناني” وذكر الموقع أن اللقاء ينشر منتصف هذه الليلة.