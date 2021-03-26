عبد اللهيان: أميركا وفرنسا ‏والسعودية لا تريد “حكومة قوية” في لبنان!!

اتهم المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمیر عبد اللهیان أميركا وفرنسا ‏والسعودية باتباع سياسة “عدم وجود حكومة قوية” في لبنان. وذلك في تغريده على “تويتر” قائلا:

“تنتهج الـ ‏US‏ وفرنسا والسعودية ‏سياسة عدم وجود حكومة قوية والإنقسام وإضعاف المقاومة، وهي الوجه الثاني من تطبيع ‏العلاقات مع الكيان الصهيوني وإضعاف لبنان”.‏









أضاف “لا شك في أن مثلث المقاومة والجيش والحكومة اللبنانية هو الرابح الرئيسي. تدعم ‏إيران بقوة أمن لبنان واستقراره واقتصاده الديناميكي”.‏