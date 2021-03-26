عبد اللهيان: أميركا وفرنسا ‏والسعودية لا تريد “حكومة قوية” في لبنان!!

اتهم المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمیر عبد اللهیان أميركا وفرنسا والسعودية باتباع سياسة “عدم وجود حكومة قوية” في لبنان. وذلك في تغريده على “تويتر” قائلا:
“تنتهج الـ US وفرنسا والسعودية سياسة عدم وجود حكومة قوية والإنقسام وإضعاف المقاومة، وهي الوجه الثاني من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإضعاف لبنان”.
أضاف “لا شك في أن مثلث المقاومة والجيش والحكومة اللبنانية هو الرابح الرئيسي. تدعم إيران بقوة أمن لبنان واستقراره واقتصاده الديناميكي”.
تنتهج ال US وفرنسا و السعودية سياسة عدم وجود حكومة قوية والإنقسام وإضعاف المقاومة،وهي الوجه الثاني من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني و إضعاف لبنان.لاشك في أن مثلث المقاومة والجيش والحكومة اللبنانية هو الرابح الرئيسي.تدعم إيران بقوة أمن لبنان واستقراره واقتصاده الديناميكي. pic.twitter.com/ife0qB7s2E
— H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) March 25, 2021