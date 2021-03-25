//Put this in the section //Vbout Automation
شريط الأحداث

السفير البريطاني تحدث بصراحة شديدة مع باسيل: “القادة يرقصون على حافة الهاوية”!

March 25, 2021

كشف السفير البريطاني في لبنان مارتن لونغدن أنه تحدث اليوم بصراحة شديدة مع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بخصوص قلق بريطانيا العميق على لبنان.

وكتب السفير لونغدن في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”: “يرقص القادة السياسيون على حافة الهاوية وعلى جميع الأطراف تحمل المسؤولية والتحرك. البديل الوحيد لذلك هو كارثة لا يستطيع أصدقاء لبنان منعها. هذا هو الخيار”.




Copyright © 2021 - All Rights Reserved - Beirut Observer - Managed by Siteforbiz.com