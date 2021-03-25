السفير البريطاني تحدث بصراحة شديدة مع باسيل: “القادة يرقصون على حافة الهاوية”!

كشف السفير البريطاني في لبنان مارتن لونغدن أنه تحدث اليوم بصراحة شديدة مع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بخصوص قلق بريطانيا العميق على لبنان.

وكتب السفير لونغدن في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”: “يرقص القادة السياسيون على حافة الهاوية وعلى جميع الأطراف تحمل المسؤولية والتحرك. البديل الوحيد لذلك هو كارثة لا يستطيع أصدقاء لبنان منعها. هذا هو الخيار”.







