السفيرة الأميركية من بعبدا: ألم يحن الوقت لتشكيل الحكومة؟

دعت السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، اليوم الخميس، السياسيين اللبنانيين إلى تنحية خلافاتهم جانبا لإنقاذ البلاد من أزماتها العديدة، وذلك بعد أشهر من الخلافات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وقالت السفيرة الأميركية، في كلمة لها بعد لقائها بالرئيس اللبناني ميشال عون، “بعد حوالى ثمانية أشهر من دون حكومة، ألم يحن الوقت للتنازل عن المطالب للتوصل إلى تسوية وتشكيل حكومة؟”.









وأضافت: “بحثنا مع الرئيس اللبناني ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات، وأميركا أكدت وقوفها الدائم إلى جانب اللبنانيين”.

وانضمت شيا إلى مجموعة من المسؤولين الأجانب الذين يحثون القادة للاتفاق على حكومة لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي يعد أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ عقود.

وتأتي زيارة شيا بعد تأزم العلاقة بين عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة، سعد الحريري، وذلك بعد ظهور عقبات جديدة في تأليف الحكومة، وقال الحريري في آخر لقاء له مع الرئيس اللبناني، مطلع الأسبوع الجاري، إنه رفض التشكيلة الحكومية التي أرسلتها له بعبدا، مشيرا إلى أنها “مخالفة للدستور”.