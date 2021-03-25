خلوها_تفقس.. البيض أصبح طعام الأغنياء في لبنان

دشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان حملة إلكترونية بعنوان #خلوها_تفقس على خلفية الارتفاع الجنوني في سعر البيض.

ودعت الحملة المواطنين اللبنانيين إلى مقاطعة شراء البيض لمدة أسبوع اعتباراً من الأربعاء، بعدما وصل ثمن حاوية البيض الكرتونية إلى 40 ألف ليرة، بهدف الضغط على التجار. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة سعرت حاوية البيض بـ14500 ليرة لبنانية.









وقال مغرد:

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عندما تقاطع سلعة من أجل انخفاض سعرها وأنت قادر على شرائها، وذلك حتى يتمكن الفقير من شرائها فأنت تكون صاحب مبدأ. المقاطعة تكافل اجتماعي.. #خلوها_تفقس #لبنان_ينتفض #لبنان_ليس_بخير #لبنان.

وفي بلد بات فيه الأمن الغذائي للبنانيين مهددا يوميا بانقطاع السلع واستمرار ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، يتحول تأمين الحاجات الأساسية بالسعر الأنسب والكمية الكافية، إلى ما يشبه الصراع على البقاء.

واحتل هاشتاغ #خلوها_تفقس الترند على مستوى لبنان. وهاجم المغردون تجار الأزمات واتهموهم بـ”نهب الناس، لأن البيض إنتاج وطني ولا يتأثر إلى هذا الحد بارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي”.

وتهكم مغرد:

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“هذا الأسبوع سنقاطع البيض والخبز.. والأسبوع الجاي رح نقاطع اللحمة والدجاج.. ويمكن مع سلة راؤول نعمة (وزير الاقتصاد والتجارة) المفخوتة نوصل إلى مرحلة ما يضل عنا (عندنا) إلا البسكويت والكرواسان.. #خلوها_تفقس.

وسخرت معلقة:

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صباح الخير للكل إلا لدجاجات لبنان التي تبيض ذهبا.