فارس سعيد لبشار الأسد: نرفض أوكسجينك فـ”هوانا غير هواك”

رفض النائب السابق #فارس سعيد أن تزوّد سوريا لبنان بكميات من الأوكسجين، بعدما تعذر على الباخرة المحمَّلة بالأوكسجين المخصص للمستشفيات في لبنان، تفريغ حمولتها بسبب الطقس الماطر.

ووجّه سعيد عبر “تويتر”، رسالة للرئيس السوري #بشار الأسد قال فيها: “إلى بشار الأسد، نرفض حتى الأوكسيجين منّك… هوانا غير هواك”.









الأمر الذي خلف سجالاً كبيراً حول مضمون الرسالة، التي اعتبرها البعض لا تراعي شعور اللبنانيين المصابين بفيروس كورونا ويحتاجون الى الأوكسجين الذي كاد ينفد في لبنان، فيما أيّدها البعض الآخر، منطلقاً من معاناة عاشها اللبنانيون بسبب الاحتلال السوري قبل انسحاب الجيش من لبنان عام 2005.

وما إن كتب سعيد ذلك، حتى انهالت التعليقات الرافضة على كلامه من الجيش الالكتروني لمحور الممانعة.

فعلّق منشد “حزب الله” علي بركات، على تغريدة سعيد بالقول: “قلنالو هيك للرئيس بشار بقلك فارس، قال ما بعرفو بس احتياطا…”.

في المقابل أيدت ريم عيتاني تغريدة سعيد، كاتبة: “يخليها الو ما بدنا منن شي”.

ورأت روزا مرتضى في كلامه “صاروخا عابراً”، ضد الأسد ونظامه.