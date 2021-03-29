“ميسي المصري” يسعد أيتام بلاده

ربما لا يلتقون مع ليونيل ميسي الحقيقي، لكن التشابه الشديد لإسلام بطاح مع لاعب برشلونة، شديد للغاية، لدرجة أن الأطفال في دار للأيتام بمدينة الزقازيق المصرية، يتجمعون حوله بلهفة، ويسعدون كثيرا بلقياه.

الرسام البالغ من العمر 27 عاما، من جانبه، يسعد كثيرا بالظهور على أنه الأرجنتيني الساحر، ويشارك في مباريات كرة قدم مرتديا قميص البلاوغرانا.









قال بطاح لرويترز “عندما بدأت في إنماء لحيتي، أخبرني أصدقائي أنني أبدو مثل ميسي. عندما زادت لحيتي أكثر، كان التشابه أوضح”.

وأضاف “سعادة الأطفال بالتشابه بيني وبين ميسي لا توصف. عندما تـُسعد شخصا ما، يكافئك الله. أردت مشاركتهم هذه السعادة”.

كان عمار عشري من الأطفال الذين لعبوا كرة القدم مع بطاح.

وقال: “كنت سعيدا جدا وشعرت أن ميسي يلعب معنا”.

وأضاف “الآن، أريد حقا أن أرى محمد صلاح” ، في إشارة إلى مهاجم ليفربول المصري.