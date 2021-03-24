بالفيديو… حارس برتغالي يسجل هدفا رائعا من المرمى إلى المرمى

سجل ريكاردو نونيز، حارس مرمى فريق فارزيم البرتغالي لكرة القدم هدفا رائعا “عابرا للقارات” من مرماه لشباك الخصم.

وقاد نونيز، فريقه إلى الفوز على ضيفه مافرا في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي ضمن الجولة الـ25 من دوري الدرجة الثانية البرتغالي لكرة القدم.









ونجح نونيز البالغ 38 عاما في هز شباك خصمه بتسديدة قوية من مشارف منطقة جزائه ارتطمت كرته بالأرض على مشارف منطقة جزاء الفريق المنافس ومرت من فوق رأس حارس مافرا الذي كان متقدما عن مرماه وتابعت طريقها لمعانقة الشباك، مضيفا الهدف الثاني لفريقه في اللقاء.

وبهذا الهدف الرائع، عزز نونيز تقدم فريقه، وسط فرحة عارمة من لاعبي فريقه وذهول من لاعبي الخصم، الذين أنهوا المباراة بنتيجة هدفين نظيفين.