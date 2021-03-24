حركة فتح في موقف حرج قبيل الانتخابات!

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر من مصادر فلسطينية مسئولة أن بعض من قيادات حركة فتح وضعت تقريرا خاصا داخليا ، وهو التقرير الذي دعت فيه قيادات من حركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحذر مع اقتراب موعد الانتخابات.









وقال مصدر فلسطيني ل” بيروت أوبزرفر” أن من وضع التقرير هم بعض من كبار القيادات الفلسطينية وعلى رأسهم روحي فتوح وعزام الأحمد ومحمد العالول ، وهم أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح.

وأشار التقرير إلى أن الحركة ضعيفة سياسية وتعاني من العديد من الانقسامات الداخلية ، الأمر الذي سينعكس على صورة الحركة في الانتخابات .

وأوضح التقرير أيضا أنه وفي الوقت الذي تعاني فيه حركة فتح الآن من التجاذبات السياسية العميقة فإن الكثير من التقارير اشارت إلى أن حركة حماس متماسكة وموحدة .

واختتم كلا من فتوح والأحمد والعالول تقريرهم بالتحذير من أن إجراء الانتخابات في الموعد الحالي قد تمنح حماس الفرصة لاكتساب الشرعية في المجال السياسي وحتى تولي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال التقرير أنه وفي هذا الإطار فإن الكثير من الأصوات السياسية في فلسطين تقول صراحة إن تأجيل الانتخابات قد يكون أفضل لاستقرار السلطة.