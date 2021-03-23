#اليسا عن الوضع الكارثي: “ما شفنا نهار متل العالم بعهد الجنرال.. من التسعينات لليوم والآتي أعظم”!

تعليقاً على الانتكاسة الجديدة في تأليف الحكومة والصراع السياسي الدائر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري وسط وضع اقتصادي واجتماعي مأزوم وبالغ الخطورة، حملت النجمة اللبنانية إليسا على الرئيس عون بنسف المبادرة الفرنسية بموجب الضوء الأخضر من السيّد (حسن نصر الله)، حسب ما أعلنت عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”.

وقالت إليسا في تغريدتها: “السيّد عطا الجنرال عون الضو الأخضر فنسف الجنرال المبادرة الفرنسية على الآخر، يا الثلث المعطل يا ما في حكومة. يعني ما شفنا نهار متل العالم بعهد الجنرال، من التسعينات لليوم والآتي أعظم!”.







